Студенты колледжа «Энергия» отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Студенты и преподаватели подмосковного колледжа «Энергия» из Балашихи и Реутова приняли участие в акциях «Мы вместе» и «Посылка солдату». Они собрали и отправили гуманитарную помощь отряду специального назначения имени Д. Давыдова.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, студенты собрали для военнослужащих тушенку, сгущенное молоко, газовые горелки, баллоны с газом, питьевую воды и многое другое. Они также посетили военный госпиталь имени Бурденко, чтобы поздравить бойцов с наступающими праздниками.

«Нужно помнить, что новогоднее настроение каждый создает для себя сам. Оно состоит не только из украшений и праздничных песен, но и из подарков тем, кого хочется и стоит поблагодарить», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

В учреждении также отметили, что студенты и педагоги продолжат оказывать помощь разведывательной роте Дивизии имени Дзержинского.