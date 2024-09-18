Студенты колледжа «Энергия» написали всероссийские проверочные работы

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» написали всероссийские проверочные работы. Свои знания проверили учащиеся первых, вторых и третьих курсов структурных подразделений учреждения в Реутове, Балашихе и Богородском округе.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, обязательной проверке подлежат знания по математике и русскому языку.

Свыше тысячи первокурсников написали работы по профильным предметам. Среди них — география, история, обществознание и другие.

Более 250 человек, которые учатся на квалифицированных работников или служащих, также проверили свои знания. Они написали работу на метапредметные результаты.

Результаты ВПР могут использоваться для совершенствования образовательного процесса, а также для анализа состояния системы образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона со вторым местом на Спартакиаде учащихся. Они завоевали 397 наград.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».