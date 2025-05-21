Студенты из Зарайска приняли участие в Кубке ГТО

В Коломне прошел кубок ГТО среди студентов средних специальных и высших учебных заведений, собравший самых спортивных молодых людей региона. Среди участников заявила о себе команда студентов Зарайского педагогического колледжа.

Как рассказали представители спортивного клуба «Спарта-ЗПК», участники соревновались в целом ряде дисциплин, требующих разносторонней физической подготовки. В программу соревнований вошли бег на короткую дистанцию 60 метров, проверка гибкости в упражнении «наклон вперед из положения стоя», прыжок в длину с места, подтягивания на высокой и низкой перекладинах, стрельба из пневматической винтовки, упражнение на пресс «поднимание туловища из положения лежа» и метание гранаты на дальность.

«Особый интерес и зрелищность вызвала комплексная эстафета ГТО, представляющая собой командное соревнование, включающее в себя несколько этапов: прыжок с места, отжимания от пола, упражнения на пресс и бег на короткую дистанцию 30 метров», — сообщили в Зарайском педагогическом колледже.

Студенты из Зарайска стали лидерами Кубка ГТО, обойдя всех соперников и завоевав победу.