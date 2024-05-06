Студентка из Коломны выиграла на конкурсе выразительного чтения | 360°

06 мая 2024, 14:04
Студентка из Коломны выиграла на конкурсе выразительного чтения
Студента третьего курса Коломенского ГСГУ Анастасия Креслова стала призером конкурса декламации сонетов Шекспира. Он прошел на базе кафедры индоевропейских и восточных языков Государственного университета просвещения.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс приурочили к 260-й годовщине со дня рождения Шекспира. Анастасия Креслова выступила с сонетом № 18 и получила диплом третьей степени.
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«Участие в конкурсе стало для Анастасии возможностью продемонстрировать свои творческие способности и любовь к английскому языку. Она тщательно готовилась к выступлению, уделяя особое внимание произношению, интонации и передаче смысла сонета», — отметили в ведомстве.
Своей победой Анастасия прославила техникум и внесла вклад в популяризацию творчества поэта.
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