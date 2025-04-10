Студентам в Мытищах рассказали о несовершеннолетних узниках концлагерей

В городском округе Мытищи состоялась экскурсия, организованная в музее, посвященном памяти несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Мероприятие прошло на базе молодежного центра «Импульс» и собрало учащихся Мытищинского колледжа.

Волонтер Подмосковья Денис Меркушин рассказал студентам о трагедиях, которые пережили люди в годы Второй мировой войны.

«История — это не просто воспоминания о прошлом. Это уроки, которые мы обязаны усвоить, чтобы не допустить повторения ошибок. Наш долг — сохранять память о людях, столкнувшихся с ужасами войны, и передавать её будущим поколениям», — подчеркнул Денис Меркушин.

Экспозиция музея включает в себя уникальные предметы, такие как немецкая каска с пулевым отверстием от выстрела советского снайпера, фрагменты колючей проволоки, тюремную одежду узников концлагерей, а также землю из одного из самых известных лагерей смерти — Бухенвальда.

Подобные мероприятия имеют важное значение для воспитания молодого поколения. Они помогают глубже понять историю и формируют у молодежи чувство ответственности за сохранение памяти о трагических событиях прошлого.