Студентам в Мытищах напомнили правила безопасного поведения на дорогах

Поговорили о предстоящих мероприятиях Государственной автомобильной инспекции, направленных на повышение безопасности дорожного движения в округе. Сотрудники, отвечая на вопросы слушателей, подробно рассказали о нюансах управления легковыми автомобилями и мотоциклами, о предусмотренных за нарушение штрафах. Разобрали ситуации, которые нередко допускает молодежь как в качестве пешеходов, так и в качестве водителей электрических самокатов.

Студентам показали видео с различных дорожно-транспортных происшествий, проанализировав вместе с присутствующими по чьей вине произошла авария. Специалисты напомнили также о важности ношения пешеходами светоотражающих элементов, которые позволяют обезопасить людей в темное время суток. Информация была донесена наглядно — ребятам продемонстрировали записи с регистраторов автомобилей, чтобы стало понятно, как для водителя выглядят пешеходы со светоотражающими элементами.

Завершилась встреча обещанием студентов соблюдать правила, ведь самое главное — взаимоуважение всех участников дорожного движения. После сотрудники Государственной автомобильной инспекции подарили учащимся тематические памятки и световозвращающие элементы.