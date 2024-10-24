Студентам Павлово-Посадского техникума вручили профсвидетельства

В Павлово-Посадском техникуме состоялись значимые события для студентов, осваивающих рабочие профессии. Учебное заведение отметило важный этап в образовательной жизни своих воспитанников, вручив им первые документы о профессиональном образовании.

Так, 23 октября студенты, обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», получили свидетельства о профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». Эти документы стали подтверждением их знаний и навыков, приобретенных в ходе обучения, и открыли двери к началу профессиональной карьеры.

На следующий день, 24 октября, произошло не менее значимое событие для студентов, осваивающих специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Ребята получили свидетельства о профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», что также стало важным шагом в их профессиональном становлении.

Эти церемонии стали важными этапами в жизни студентов, подчеркнув их упорство и стремление к профессиональному развитию. Руководство техникума выразило уверенность в том, что выпускники смогут успешно применить свои знания на практике и внести вклад в развитие своих отраслей.

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