Студентам Павлово-Посадского техникума рассказали о роли учителя на «Разговоре о важном»

На внеурочном занятии «Разговор о важном» студентам Павлово-Посадского техникума рассказали о роли учителя в образовании. Урок прошел в рамках проекта Министерства просвещения Российской Федерации.

Студенты и преподаватели рассуждали о роли учителя в жизни человека и обществе, о традициях и нововведениях в профессии. Участникам показали ролик «Говорим о важном с помощником президента, председателем российского военно-исторического общества».

Студенты высказывали свое мнение, рассуждали о престиже профессии и о памятниках учителям, которые существуют в России. Урок сформировал понимание у студентов.

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