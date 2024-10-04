Студентам Бронницкого колледжа провели экскурсию в транспортной компании
Первокурсники бронницкого Автомобильно-дорожного колледжа посетили компанию «Пролив». Она занимается транспортировкой пищевых и химических грузов.
Предприятие посетили студенты направления «Организация перевозок и управления на транспорте». На экскурсии они увидели организацию работы подвижного состава, трудовые процессы сотрудников и особенности обслуживания цистерн.
«Эта экскурсия позволила нам увидеть, как на практике организуются перевозки наливных грузов, и я теперь лучше понимаю, с чем придется работать в будущем», — поделился один из студентов.
Колледж поблагодарил компанию за экскурсию. Она дала возможность студентам расширить знания о профессиональной деятельности.
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