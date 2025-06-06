Студент из Подмосковья стал победителем международных игр по айкидо

Студент из Подмосковья стал победителем международных игр по спортивному айкидо. Соревнования прошли в Москве с 30 мая по 2 июня.

Соревнования прошли в Академии спорта «Динамо» и были приурочены к 80-летию Победы, рассказали в министерстве образования Подмосковья. В играх участвовали спортсмены из 21 страны, среди которых России, Япония, Филиппины и другие. Нашу страну представили 25 региональных сборных команд.

«В соревнованиях участвовал студент третьего курса колледжа „Подмосковье“ городского округа Солнечногорск Илья Головин, обучающийся по специальности „Защита в чрезвычайных ситуациях“. Он занял первое место в дисциплине „комплекс-техника“ в возрастной категории 19+», — рассказали в ведомстве.

Игры были направлены на выявление сильнейших спортсменов, повышение квалификации судей и объединение занимающихся айкидо организаций.

В ходе мероприятия также прошли мастер-классы от ведущих инструкторов.