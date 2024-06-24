Студент из Орехово-Зуева выиграл золото на играх стран БРИКС по боксу

Пятикурсник Орехово-Зуевского гуманитарно-технологического университета Владимир Мнацаканян победил на спортивных играх стран БРИКС по боксу. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

В финале соревнований Владимир, который выступает в категории до 48 килограммов, встретился с представителем Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым. По итогам схватки победу одержал Мнацаканян.

Боец — мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодежи и трехкратный призер чемпионата России. Теперь к его достижениям добавился и титул чемпиона игр БРИКС. Владимира Мнацаканяна уже включили в состав сборной России.

В Минспорте Подмосковья добавили, что победа на таком престижном международном первенстве — это значимый вклад в развитие спорта и вдохновение для молодых атлетов.

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