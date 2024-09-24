Студенческую хоккейную сборную создали в Подольске

Комитет по физической культуре и спорту администрации Подольска совместно со спортшколой «Витязь» объявили о создании сборной команды студентов для участия в Открытом чемпионате студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области сезона 2024–2025 годов. С августа тренерский штаб проводил тщательные просмотры и отбор игроков, желающих попасть в состав новой команды.

Старт чемпионата намечен на 28 сентября, и команда «Студенческий Витязь» будет представлять дивизион «Юг» Московской области.

Первая домашняя игра команды состоится уже в эту субботу против команды из Чехова. Матч пройдет в Ледовом дворце «Витязь», начало в 17:00. Организаторы приглашают всех любителей хоккея поддержать подольскую команду. Мероприятие открыто для зрителей старше семи лет.

В чемпионате примут участие восемь команд из Москвы, 20 команд из Московской области и четыре команды из Центрального федерального округа. Участники разделены на дивизионы по территориальному признаку: «Восток», «Запад», «Юг» и «Москва».

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