Стройконтроль Подмосковья провел 48 выездов при восстановлении дома в Каменске

В поселке Каменск в Донецкой Народной Республике при поддержке подмосковных специалистов привели в порядок многоквартирный дом. Работы находились под постоянным контролем сотрудников Управления технического надзора капитального ремонта.

Специалисты регулярно выезжали на объект, чтобы проверить соответствие процесса документации, качество материалов, а также соблюдение сроков и технологий.

Всего за время ремонта было проведено 48 выездов, что позволило оперативно устранять любые отклонения.

Несмотря на большой объем работ — от ремонта кровли и фасада до замены инженерных коммуникаций и благоустройства территории — количество зафиксированных нарушений оказалось минимальным. Такой результат стал возможным благодаря слаженной работе подрядчиков и постоянному мониторингу качества.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение», — отметил ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев в обращении к экспертам строительного контроля.

Благодаря их работе в доме удалось полностью заменить системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, установить современные окна в подъездах, обновить внутреннюю отделку мест общего пользования и благоустроить территорию возле здания.