Строительство учебного корпуса школы № 9 в Одинцове завершат к 2026 году

На улице Северная в Одинцове начали монтаж башенного крана на строительной площадке нового корпуса школы. Здание будет рассчитано на 550 мест. Объект возводят по государственной программе Московской области за счет средств бюджета.

В новом здании разместятся современные классы, мастерские и лаборатории, а также специализированные помещения для кружков и творчества. Учебный корпус также будет включать актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую, медкабинет и административные помещения. Одной из ключевых особенностей нового корпуса станет его адаптация для обучения детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в процессе строительства планируют обновить основное здание школы. В частности, будут проводить ремонт фасада, кровли и входных групп, чтобы улучшить внешние и внутренние условия для учеников и преподавателей.

Сейчас работы идут по графику: строители продолжают бетонирование фундаментной плиты и активно устанавливают башенный кран, чтобы ускорить темпы строительства. Общая площадь нового учебного корпуса составит около 10,5 тысяч квадратных метров.