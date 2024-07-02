Строительство участка ЦКАД в Одинцовском округе закончат в этом году

Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги продолжается в Одинцовском округе. Работы завершены уже на 60%.

Проект состоит из пяти основных элементов: тоннеля, моста через реку Вяземку и трех путепроводов, которые пересекают улицу Ямскую, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления. Установка пролета путепровода через железнодорожные пути Смоленского направления уже выполнена.

«Конструкцию опустили на постоянные опоры, сейчас занимаются устройством плиты проезжей части и парапетным ограждением. В целом все строительные работы на обходе выполнены на 60%», — сообщил зампред правительства региона Марат Хуснуллин.

Строители также закончили монтаж пролета над железной дорогой. Начались работы по устройству плиты проезжей части и парапетных ограждений.

Кроме того, на сегодняшний день вынесено порядка 70% инженерных коммуникаций — это газопровод, напорная канализация, сети связи и электрика. Завершить проект планируют в конце этого года.

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