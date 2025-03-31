Строительство школы в ЖК «Одинбург» завершат в Одинцове в июне

В новой школе обустроят просторные учебные помещения — 33 класса, два спортивных зала для занятий физкультурой, актовый зал на 300 мест, столовую с буфетом, для 250 человек, специализированные лаборатории для практических занятий и медицинский блок, а также библиотеку и читальным залом.

«Сейчас завершаем отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство территории. Все идет согласно графику», — рассказал руководитель строительства Евгений Тришканев.

Образовательная программа будет включать углубленное изучение иностранных языков, естественнонаучных дисциплин и предметов художественно-эстетического цикла. Спортивная инфраструктура школы включат волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки с современным покрытием, полосу препятствий для занятий ОБЖ. Особое внимание в строительстве уделят использованию энергосберегающих технологий, применению экологически чистых материалов, оптимальному расположению вблизи лесопарка и реки Саминки. Объект планируют сдать в июне 2025 года.