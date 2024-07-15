Новая школа откроется в ЖК «Ярославский» в Мытищах 1 сентября

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Исполняющий главы городского округа Мытищи Олег Сотник проверил ход строительства новой школы в ЖК «Ярославский» в Мытищах. Образовательное учреждение на 1650 мест откроется 1 сентября.

Олег Сотник провел оперативное совещание на объекте. Подрядчик завершает работы в помещениях и на прилегающей территории по графику.

Учреждение располагается рядом с действующей школой № 32. Новое здание станет ее дополнением — образовательным кластером. В помещении на 1650 мест расположатся 66 учебных классов. Кабинеты для изучения естественнонаучных предметов разделят на зоны: теоретическую и практическую. Общая площадь новой школы — 22 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории построят современный спортивный комплекс с футбольным полем. Школьники городского округа Мытищи начнут обучение в новом здании 1 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Демократия только для демократов, остальным — винтовка

России предсказали дефицит отечественных светодиодов и светильников

Названы причины июньского скачка цен на квартиры в новостройках

Кишечная палочка с доставкой на дом. Готовая еда в Москве провалила проверку в лаборатории

Не шептать и не цыкать. Чему будут учить мигрантов на новом адаптационном курсе в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте