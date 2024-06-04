Строительство школы на 1150 мест стартовало в Ленинском округе

На Южном бульваре в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе появится школа на 1150 мест. Строительство уже стартовало. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Новая школа в Ленинском округе будет переменной этажности. В современном здании расположатся учебные классы, лаборатории, спортивные и актовые залы, обеденная зона.

«Через 20 месяцев школа на 1150 мест должна быть готова принимать первых учеников. Сейчас строительство школы находится на этапе обустройства котлована. К основной части возведения строительных конструкций мы пступим в июле 2024 года», — прокомментировал руководитель строительства от застройщика ЖК «Южная Битца» Александр Евдокимов.

Ввести школу в эксплуатацию планируют к 2025 году. К этому времени должны завершить возведение сопутствующих домов. Школа станет частью обширной социальной инфраструктуры жилого комплекса, состоящей из четырех детских садов, двух школ и поликлиники.