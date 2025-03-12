Строительство школы на 1100 мест завершат в Звенигороде к 1 сентября

Строительная готовность нового образовательного учреждения на 1100 мест в Звенигороде приблизилась к 70%. Как сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области, проект реализуют в микрорайоне Восточный.

Новая школа займет площадь в 18 тысяч квадратных метров и будет представлять собой четырехэтажное здание. Внутри предусмотрен отдельный блок для начальной школы, рассчитанный на 400 учеников. Здесь будут оснащены современные учебные классы, спортзал с раздевалками и помещения для групп продленного дня, что позволит обеспечить комфортные условия для обучения и отдыха малышей.

Стоит отметить, что в средней и старшей школе смогут обучаться 700 детей. Здесь организуют специализированные классы и лаборатории, а также спортивные и актовые залы. Будет предусмотрен читальный зал с IT-зоной, а также современная столовая с полностью оборудованным пищеблоком.

Строительство школы осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открыть новое учебное заведение планируют 1 сентября этого года.