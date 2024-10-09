Строительство путепровода началось на Пятницком шоссе в деревне Сабурово

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе началось возведение путепровода через дорогу из деревни Сабурово. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Сейчас на объекте ведут работы по установке свай под опоры и переустройству инженерных коммуникаций.

«Окончание работ по строительству нового направления Пятницкого шоссе намечено на 3 квартал 2026 года. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется за счет регионального бюджета», — отметили в ведомстве.

Реализация проекта позволит улучшить дорожную ситуацию на Пятницком шоссе, сэкономить до 30 минут в пути и обеспечить транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов в Химках и Красногорске.

Дублер длиной более 5,2 километра соединит старое Пятницкое шоссе у поселка Отрадное с выездом из Юрлова и будет иметь четыре полосы движения. Проект включает примыкание к жилым комплексам, кольцевую развязку, мосты и путепроводы. Для удобства пешеходов и велосипедистов предусмотрены зоны движения и остановки транспорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».