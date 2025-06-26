Сегодня 09:28 Строительство магистрального газопровода началось в деревне в Шатуре 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Шатура

Населенный пункт Волосунино вошел в губернаторскую программу «Развитие газификации Московской области до 2030 года». В июне специалисты начали прокладывать по деревне магистральный газопровод.

Заместитель директора по строительству филиала АО «Мособлгаз Восток» Владимир Савич рассказал, что до границ участков работы будут проведены бесплатно. «Внутри земельного участка строительно-монтажные работы будут стоить порядка 100 тысяч рублей, но в эту сумму не входит газовое оборудование, договоры на техприсоединение и пуско-наладка — это оплачивается отдельно», — пояснил Владимир Савич.

Протяженность сооружения составит два с половиной километра. Строительство газопровода в Волосунино завершится в сентябре. А в январе 2026, когда объект будет сдан в эксплуатацию, жители смогут газифицировать свои дома. На сегодняшний день уже подано порядка 50 заявок.

До 2035 года в Подмосковье планируется построить более 6,5 тысячи километров газопроводов. Голубое топливо придет в 1400 населенных пунктов, где проживают свыше 420 тысяч человек.