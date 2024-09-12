Строительство 9 новых корпусов завершили в ЖК «Одинбург» в Одинцове

Жилой комплекс «Одинбург» в Одинцове продолжает активно развиваться. На сегодняшний день на территории комплекса уже завершено строительство девяти новых корпусов.

Главное преимущество микрорайона — близость к реке Самынке, а также к живописным Подушкинскому и Дубковскому лесопаркам, что делает его особенно привлекательным для любителей природы и активного отдыха.

Также введены в эксплуатацию детский сад на 280 мест и школа, рассчитанная на 825 учеников, что значительно улучшает доступность образовательных учреждений для жителей комплекса. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Кроме того, в корпусе «Луч 4» завершены работы по заливке последнего куба бетона в парапет здания. Следующим шагом станет возведение нового корпуса комфорт-класса высотой до 24 этажей. В проекте предусмотрен подземный уровень, где разместятся паркинг и кладовые, что обеспечит дополнительное удобство для будущих жильцов. Общая площадь нового дома составит 43 тысячи квадратных метров, и в нем запроектировано 572 квартиры.

Развитие жилого комплекса «Одинбург» продолжается, предлагая жителям комфортные условия проживания в гармонии с природой и современной инфраструктурой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».