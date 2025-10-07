Строительная готовность здравпункта в поселке Дубки в Одинцове достигла 65%

В Дубках Одинцовского округа продолжается возведение здравпункта. Специалисты уже построили фасад и кровлю, сейчас рабочие монтируют тепловые сети, устанавливают системы водоснабжения и водоотведения.

Внутри выполняют предчистовую отделку, скоро рабочие приступят и к чистовой. Проект реализует концерн «КРОСТ» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена. Завершить строительство планируют до конца октября, после чего начнется оформление лицензии.

В Одинцовской областной больнице заранее подготовят штатное расписание с учетом востребованности специалистов и продумают расстановку мебели — врачам и посетителям должно быть удобно. Пациентов начнут принимать уже в начале 2026 года.

Напомним, социальный объект в Дубках — первый в России, построенный с применением технологий 3D-печати. Здравпункт площадью 100 квадратных метров включает помещение для вакцинации, врачебные кабинеты и палаты кратковременного пребывания.