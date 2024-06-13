Строительная готовность школы в Горках-2 в Одинцове достигла 90%
Строительство школы на 550 мест завершается в поселке Горки-2 Одинцовского округа. Уже 1 сентября ребята сядут за новые парты.
На финишной прямой находится благоустройство территории, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья. Заканчивается отделка внутренних помещений. Общая готовность школы составляет 90%.
Работы проводятся в рамках национального проекта «Образование». Свои двери новая школа откроет уже 1 сентября.
В здании предусмотрены кабинеты, помещения для занятий спортом и творчеством, столовая и медпункт. Открытие школы поможет снизить нагрузку на существующие учебные заведения.
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