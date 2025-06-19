Строительная готовность школы № 1 в Голицыне превысила 57%

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Крупномасштабная модернизация школы № 1, расположенной на Пролетарском проспекте в Голицыне, продолжается. Работы начались в октябре прошлого года. Учащихся временно распределили по двум другим учебным заведениям — Кубинскую школу № 1 и Ликинскую школу.

Уровень строительной готовности школы превысил 57%. Подрядчик завершает замену устаревших окон на современные стеклопакеты, обновляет фасад с применением системы «Текс-Колор». Специалисты также монтируют инженерные сети, слаботочку и электропроводку. Внутренние отделочные работы ведут на третьем этаже здания.

Кардинальные изменения коснутся прилегающего пространства — здесь появится полноценное спортивное поле, которым смогут пользоваться все жители во внеучебное время. Планируется также модернизировать парковку, создать скейт-зону и установить современные игровые площадки для детей разных возрастов.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября.