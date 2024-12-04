Строительная готовность школы на 1100 мест в Одинцове составила 57%

Четырехэтажное здание новой школы вместит 44 класса по 25 детей. Там обустроят кабинеты для учеников средней и старшей школы, классы для ребят помладше и специальные игровые и спальные помещения для групп продленного дня. Для творческих занятий и уроков труда в школе оборудуют мастерские.

Помимо этого, в здании учебного заведения построят двусветный открытый зал с амфитеатром на 400 посадочных мест. В центральной части школы появятся двухуровневый информационно-библиотечный центр и два спортзала. Просторную столовую на 550 человек поделят на зоны для учеников младшей и основной школы. На прилегающей территории появятся стадион, спортивные площадки и зоны для активных игр.

Сейчас строители монтируют инженерные системы и металлические конструкции. Скоро обустроят две баскетбольные и одну волейбольную площадки. После закрытия теплового контура рабочие приступят к отделке. Благоустройство прилегающей территории выполнили на 48%.

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