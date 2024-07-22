Строительная готовность поликлиники в поселке Заречье достигла 80%

Строительство новой поликлиники на 300 посещений в смену продолжается в поселке Заречье Одинцовского городского округа. Рабочие уже выполнили монолитные работы, возвели ограждающие конструкции, сделали кровлю, а также смонтировали окна.

Глава округа Андрей Иванов подчеркнул, что при разработке проекта уделили внимание удобству для маломобильных пациентов. В здании оборудуют широкие коридоры и дверные проемы, лифты и специальные санузлы. Вход в поликлинику выполнят на уровне земли, а тротуары будут иметь низкие бордюры.

Пациентов будут принимать терапевты и специалисты более 10 направлений. На площади более трех тысяч метров будут кабинеты врачей, процедурные, блоки функциональной и лучевой диагностики. Также прилегающую территорию поликлиники озеленят и сделают парковку на 27 мест. Новый социальный объект будет готов в первой половине следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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