Строительная готовность поликлиники на улице Заречной в Лобне достигла 80%

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

На улице Заречная в городском округе Лобня продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену. По последним данным, готовность здания уже превысила 80%.

В настоящее время выполняются работы по устройству электроснабжения, внутренним отделочным работам, монтажу систем канализации и водоснабжения, а также установке лифтов. Кроме того, идет благоустройство прилегающей территории. Также началась поставка мебели и специализированного медицинского оборудования.

Напомним, что работы реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и направлены на значительное улучшение доступности и качества медицинских услуг для жителей Лобни.

Открытие поликлиники станет значительным шагом в развитии здравоохранения города и обеспечит жителям доступ к современной и качественной медицинской помощи.

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