Строительная готовность детского сада на 320 мест в Химках достигла 80%

Капитальный ремонт детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте в Новых Химках близок к завершению, после реконструкции оно сможет принять 320 воспитанников. Строительная готовность объекта уже составила более 80%.

Детский сад является структурным подразделением лицея № 12 и располагается в здании общей площадью более 4,8 тысячи квадратных метров. После открытия учреждение сможет принять 320 детей, которых распределят по 12 возрастным группам от полутора до семи лет.

«Объект выполнен уже более чем на 80%, ведутся работы по благоустройству территории, заканчиваются работы по устройству фасадов и отделочные работы», — сообщил руководитель управления строительства в Химках Роман Глаголев.

Для комфортного пребывания детей в саду создадут современную инфраструктуру: просторные музыкальные и спортивные залы, медицинский кабинет и помещения для развивающих занятий. Особое внимание уделят оборудованию групп для детей с особенностями развития.

Помещения пока пустуют, но в скором времени здесь появятся мебель, инвентарь и игрушки. Закончить работы планируют уже в этом году.