Стоматологические поликлиники Подмосковья получат новое оборудование в этом году

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Новое оборудование закупят в стоматологические поликлиники Московской области в этом году. Всего — более 40 единиц медицинской техники, в том числе приборы для снятия зубных отложений и дентальные рентгеновские аппараты.

«Для повышения качества оказываемой стоматологической помощи жителям региона не только внедряются новые проекты, например «Стоматология. Перезагрузка», но и закупается новое современное оборудование. В этом году в медучреждения Подмосковья закупят еще 40 единиц стоматологической техники на сумму более 33 миллионов рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника поступит в 14 медицинских учреждений Подмосковья. Оборудование закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Слияние сил. Подмосковье и холдинг «Строительный альянс» подготовили новый проект

Документальные фильмы общества «Знание» об индустриях собрали более 2 млрд просмотров

Холдинг Т1 поделился на ПМЭФ прогнозами развития IT-рынка

Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики

Багреева: туроператор Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте