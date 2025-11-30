Столярную мастерскую открыли в Центре детского творчества в Зарайске

В Центре детского творчества в Зарайске ребята развивают навыки столярного мастерства под руководством опытного наставника Игоря Бунина. На занятия могут записаться школьники старше девяти лет.

Воспитанники учатся работать с лобзиками и рубанками. Ребята также пользуются выжигателями, создавая рисунки по дереву. Результаты своего труда они забирают домой. Лучшие работы выставляют на различных экспозициях, однако детям важен и сам процесс, отмечают в Центре творчества.

Педагог Игорь Бунин помогает осваивать навыки, которые пригождаются в жизни.

