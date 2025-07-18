Стены и потолки покрасили более чем в 100 подъездах Подмосковья за июнь

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Внешний вид лестничных площадок в подмосковных многоэтажкам периодически обновляют. Так, за июнь коммунальщики покрасили стены и потолки более чем в 100 подъездах. Об этом передали в министерстве по содержанию территорий МО.

Все работы провели по заявкам жителей. Контролировали процесс инспекторы ведомства.

В министерстве по содержанию территорий напомнили, что ответственность за содержание подъездов несут управляющие компании. Они должны проводить осмотры и необходимый ремонт домовых пространств.

О проблемах в жилых домах жителей Подмосковья призвали сообщать обслуживающим организациям напрямую или Единую диспетчерскую службу.