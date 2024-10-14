Стены и потолки обновили в 5 тысячах подъездов Подмосковья с начала года

Покраска стен и потолков в подъездах играет ключевую роль, не только придавая им опрятный вид, но и защищая поверхности от износа и загрязнений, что продлевает их эксплуатацию. С начала года данные работы провели более чем в пяти тысячах подъездов региона. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

В ведомстве уточнили, что управляющие компании обязаны следить за состоянием покрашенных поверхностей и при необходимости обновлять их. При этом, жители ежемесячно оплачивают ремонтные работы, которые включают как текущие, так и капитальные мероприятия.

В рамках текущего ремонта устраняются аварийные ситуации и различные повреждения, такие как восстановление разбитых окон, ремонт плитки на полу, почтовых ящиков и покраска стен и потолков в подъездах, утративших свой внешний вид.

В случае необходимости окрашивания стен и потолков в подъезде жителям Подмосковья следует обратиться в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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