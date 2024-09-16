Стационар медцентра имени Рошаля в Красногорске принял первых пациентов

Ранее в клиническом центре оказывали только амбулаторную помощь. Главврач медучреждения Татьяна Шаповаленко сообщила о том, что стартует прием плановых больных по основным профилям, а также об открытии остальных направлений медицинской помощи.

«Пациенты будут госпитализированы в следующие отделения: эндокринологию, кардиологию, хирургию, травматологию, ортопедию, детскую урологию и андрологию. Сегодня мы планируем принять около 70 пациентов, это плановая помощь», — рассказала главный врач детского клинического центра имени Леонида Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Она также добавила, что учреждение здравоохранения принимает и тяжелых больных: в центре открыли два отделения реанимации. В них лечат сложных пациентов из больниц Московской области.

Свыше 2500 детей обратились в центр за амбулаторной помощью. Помимо этого, в медучреждении организовали телемедицинские консультации. Их проводят с 22 августа. Число таких приемов уже достигло 90-100 в день.

В Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают медики с высокой квалификацией. Учреждение оборудовано современной техникой. Каждый год стационарное лечение по системе обязательного медицинского страхования здесь буду получать более 15 тысяч детей из Московской области и других регионов. Еще 150 тысяч маленьких пациентов пройдут диагностику и проконсультируются с врачами.

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