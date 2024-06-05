Статистику рождаемости с начала года опубликовали в Подмосковье

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

Больницы Московской области зарегистрировали рождение свыше 15 тысяч мальчиков и чуть меньше 14,5 тысячи девочек. Министерство социального развития Подмосковья приводит соответствующую статистику на основе информации с начала 2024 года.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье ежегодно рождается более 70 тысяч детей.

«И тенденция нашего региона, что мальчиков у нас рождается больше чем девочек, а каждая 10-я семья — многодетная», — добавила Людмила Болатаева.

При этом в регионе предоставляется комплексная услуга, которая помогает родителям легко получить первичные документы на ребенка, а также выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье». Все эти процедуры проводятся оперативно и без лишних хлопот, прямо в родильной палате.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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