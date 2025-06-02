Старые теплосети в Рождествено в округе Истра заменят до конца 2025 года

В рамках государственной программы по капитальному ремонту в селе Рождествено муниципального округа Истра до конца текущего года обновят теплотрассу. Работы проведут на самом аварийном участке села — от Микрорайонной улицы до Южной.

Здесь заменят магистральный трубопровод горячего водоснабжения и отопления протяженностью 2,6 километров в двухтрубном исчислении. Это исключит перебои и улучшит качество, а также надежность теплоснабжения для более чем 4,5 тысяч жителей села Рождествено.

Специалисты заменят старые трубы на современные с пенополиуретановым теплоизоляционным слоем для отопления. Они прослужат не менее 50 лет и значительно снизят потери тепла. Сейчас рабочие завершили подготовку грунта, демонтаж старых труб и уже прокладывают новые.

Реконструкция системы теплоснабжения никак не повлияет на подачу горячей воды жителям. Переподключение трубопроводов проведут во время планового двухнедельного отключения ресурса.