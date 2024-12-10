Старшеклассникам в Воскресенске напомнили правила поведения на ж/д путях

В школе № 99 в селе Конобеево прошел профориентационный урок в рамках региональной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Ученикам напомнили правила поведения на железнодорожных путях и о профессиях, которые можно освоить в этой сфере.

Урок «Правила железнодорожные знать положено!» провели сотрудники Голутвинской дистанции пути. Они рассказали правила безопасности, о перспективах трудоустройства и обучения по специальности.

Ученики узнали, что можно получить профессию за счет работодателя в высших и средних профессиональных учебных заведениях по договору о целевом обучении.

Подобные мероприятия помогают школьникам осознанно выбрать профессию.

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