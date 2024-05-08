Стадион «Спартак» реконструируют в Луховицах в 2025 году | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 11:58 Стадион «Спартак» реконструируют в Луховицах в 2025 году Главгосстройнадзор Московской области

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Реконструкцию стадиона «Спартак» проверили в Луховицах. Его планирут открыть после ремонта в июне 2025 года.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, стадион находится на улице Пушкина. Его площадь составляет около четрех тысяч квадратных метров.

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Реконструкция началась в середине апреля. Сейчас строители проводят земляные работы, а готовность объекта превысила 2%.

На стадионе обновят трибуны и помещения под ними, заменят покрытие футбольного поля, а также создадут зоны для легкой атлетики и командных видов спорта.

Работы проводят за счет регионального и муниципального бюджетов.

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