Стадион «Спартак» реконструируют в Луховицах в 2025 году | 360°

08 мая 2024, 11:58
Стадион «Спартак» реконструируют в Луховицах в 2025 году
Реконструкцию стадиона «Спартак» проверили в Луховицах. Его планирут открыть после ремонта в июне 2025 года.
Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, стадион находится на улице Пушкина. Его площадь составляет около четрех тысяч квадратных метров.
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Реконструкция началась в середине апреля. Сейчас строители проводят земляные работы, а готовность объекта превысила 2%.
На стадионе обновят трибуны и помещения под ними, заменят покрытие футбольного поля, а также создадут зоны для легкой атлетики и командных видов спорта.
Работы проводят за счет регионального и муниципального бюджетов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Луховицы
Ремонтные работы
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