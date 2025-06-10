Сроки открытия надземных переходов через ж/д пути перенесли в Одинцовском округе

Строительство двух многоуровневых переходов через железную дорогу в Одинцове снова отложили по срокам. Возведение планируется завершить в 2026 году.

Напомним, что работы по возведению двух переходов — возле Баковского кладбища и в районе ЖК «Рублевский» — стартовали в начале этого ходят. Госзакупки на строительство объектов опубликовали еще прошлым летом — из документов следовало, что переходы уже должны сдать к весне 2025 года.

Возведение перехода в Одинцове обойдется бюджету в 517 миллионов рублей, а возле ЖК «Рублевский» — в 533 миллиона рублей.

Несколько месяцев назад губернатор Андрей Воробьев заявил, что оба перехода откроют в четвертом квартале этого года.

Сейчас сотрудники пресс-службы правительства Подмосковья сообщили обновленную информацию — строительство завершат только в следующем году.