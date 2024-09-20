Срок предоставления земельных услуг сократится в Подмосковье в 2025 году

В административно-деловом центре «Новатор» прошло совещание по итогам работы органов местного самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений. Совещание провели под руководством министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.

В обсуждении участвовали представители Росреестра, Комитета по конкурентной политике Московской области, ГКУ «Региональный центр торгов», УФНС и органы местного самоуправления.

«Остается совсем немного времени до конца года, и сейчас важно исправить ситуацию по тем показателям, где есть рисковые зоны, и добиться положительной динамики», — отметил Фирсов.

Министр отметил необходимость снижения отказов при предоставлении земельных услуг и объявил, что с 1 января 2025 года начнется трансформация госуслуг по неразграниченным землям.

Фирсов подчеркнул, что сейчас физическим и юридическим лицам по неразграниченным землям доступно 14 услуг, которые предоставляют муниципальные органы власти. Также он напомнил, что был принят закон, который изменяет распределение полномочий между региональными и муниципальными органами. Некоторые услуги, такие как предоставление земель в постоянное пользование и утверждение схем раздела участков, передаются региональному ведомству. Другие услуги останутся в ведении муниципалитетов.

Министр сообщил, что с января 2025 года срок предоставления земельных услуг сократится с 15 до десяти рабочих дней. Он также отметил, что для заявителей кроме этого сокращения ничего существенно не изменится.

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