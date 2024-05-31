Срок оплаты по госконтрактам сократился на 5% за год в Подмосковье

Фото: Главное контрольное управление Московской области

Оплачивать выполненные государственные контракты стали быстрее в Подмосковье. Данные озвучили в Мособлконтроле.

За пять месяцев 2024 года средний срок оплаты по контрактам составил 1,9 рабочего дня. Это на 5% лучше, чем было в 2023-м. Заказчики Подмосковья выполняют свои обязательство перед исполнителями значимо быстрее нормативного срока (не более семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке).

Непрерывно улучшать показатели исполнения контрактов позволяют цифровые технологии. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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