Средства радиоэлектронной борьбы отправили из Подольска в зону СВО

Волонтеры движения «Милосердие — Подольск» отправили в зону специальной военной операции печки-буржуйки, инструменты и с редства радиоэлектронной борьбы . Приспособления для обогрева изготовил участник организации Михаил Б.

Участники специальной военной операции уже думают о том, чтобы запастись средства обогревами, поэтому печки-буржуйки пригодятся зимой.

Отметим, участники волонтерского движения «Милосердие — Подольск» регулярно помогают бойцам СВО. Недавно они собрали деньги на покупку средств радиоэлектронной борьбы и отправили их на фронт, а в ответ защитники записали видео и поблагодарили волонтеров.

«Передаем привет Подольску и благодарим добрых ангелов, которые помогли доставить груз. В наше время без средств определения, обнаружения и подавления, то есть РЭБ, не обойтись. Это сохраняет наши жизни. Спасибо, победа будет за нами», — сказал участник СВО в видео.

Гуманитарную помощь собирают и волонтеры из других компаний. Татьяна К. подготовила два паллета с гвоздями, лопатами, скобами и пилами. Один набор отправили в Луганское направление, а другой — в Мелитополь.

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