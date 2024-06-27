Средства на повышенную доплату за классное руководство выделили в Подмосковье

Подмосковные учителя, которые взяли на себя классное руководство, получат повышенную доплату. Такой закон приняла Мособлдума в рамках исполнения поручения президента России.

По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, выплаты за классное руководство в регионе складываются из двух частей: 10 тысяч из федерального бюджета и еще шесть из регионального.

«Таким образом, общая сумма ежемесячных повышенных доплат составляет 16 тысяч рублей. Повышенную доплату получают около 20 тысяч педагогов. На эти цели выделено порядка 1,3 миллиардов рублей» — прокомментировала депутат.

Она добавила, что всего в доплаты за классное руководство получают более 38 тысяч педагогов. Сейчас она составляет 11 тысяч рублей.

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