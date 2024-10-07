Спрос на огурцы и помидоры вырос на 6% в Подмосковье осенью

В начале осени в Подмосковье спрос на огурцы и томаты увеличился на 6,3% по сравнению с августом. В сентябре продали свыше 10,1 тысячи тонн овощей, тогда как в августе реализовали 9,5 тысячи тонн. Это связано с началом сезона засолки и домашней консервации.

По данным Министерства сельского хозяйства Московской области, основная часть огурцов и томатов выращивается в теплицах круглый год. С начала года собрано более 98,5 тысяч тонн тепличных овощей: 62,6 тысячи тонн огурцов и 32,6 тысячи тонн томатов. При этом, в открытом грунте также выращиваются овощи, и в этом сезоне урожай составил 434 тонны огурцов и 54 тонны томатов.

Наибольший сбор в открытом грунте обеспечили аграрии Луховиц — 422 тонны огурцов и 51 тонну томатов. Отмечается, что лидером по тепличным овощам стала Кашира, где собрали более 33 тысяч тонн огурцов и 16,5 тысячи тонн томатов.

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