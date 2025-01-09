Способы правильной утилизации хлопушек и бенгальских огней назвали в Подмосковье

Бенгальские огни и хлопушки, оставшиеся после праздников, необходимо грамотно утилизировать. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказали, как правильно поступить с отработавшими пиротехническими изделиями.

Пиротехнические атрибуты праздника относятся к первому классу опасности. Они содержат химические вещества и материалы, вредные для окружающей среды. Если выбросить их в обычное мусорное ведро, это может нанести ущерб природе.

Прежде чем утилизировать остатки пиротехники, их нужно замочить в воде на один-два дня. Это нейтрализует остаточные вещества и снизит опасность. Эту процедуру нужно проводить и с бенгальскими огнями.

Когда пиротехнические изделия достаточно вымокли, их можно выбросить в контейнер со смешанными отходами.

Сжигать пиротехнику на костре или отправлять ее в компост категорически запрещено.