Спортсмены Сергей Карякин и Екатерина Лобышева провели разминку «Марафона зарядок» | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 21:05 Спортсмены Сергей Карякин и Екатерина Лобышева провели разминку «Марафона зарядок» Подмосковье снова присоединилось к «Марафону зарядок» на ВДНХ фото: Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество»

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Обладатель Кубка ФИДЕ, чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин и бронзовый призер в командной гонке по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх Екатерина Лобышева провели спортивную зарядку. Субботняя разминка по традиции прошла на главной сцене международной выставки-форума «Россия».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, к зарядке посредством телемоста присоединились Ленинградская и Тамбовская области, а также Республика Ингушетия.

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«Марафон зарядок „Здорового Отечества“ помогает в популяризации спорта и здорового образа жизни. Его проводят наши прославленные чемпионы, которые являются представителями разных видов спорта. И, безусловно, проведение зарядок и участие в них — это стремление быть бодрыми и здоровыми», — рассказала Лобышева.

Разминки с участием звезд отечественного и мирового спорта проходят каждую субботу на главной уличной сцене выставки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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