Спортсмены с ОВЗ из Подольска стали призерами соревнований в Воскресенске

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Подольска успешно выступили на Открытом кубке «Лидер» в Воскресенске. В соревновании приняли участие команды из восьми городов Московской области.

Спортсмены от 20 до 60 лет соревновались в девяти видах спорта. Они толкали ядро, прыгали в длину, метали ножи, стреляли из лука, играли в бильярд, пионербол, дартс, корнхолл и кульбутто.

Олег Виноградов из Подольска победил в прыжках в длину. Светлана Чубукова стала лучшей в дартсе. Игорь Шабалин занял второе место в кульбутто, а Константин Шаханов — в корнхолле и кульбутто. Нина Кошкина показала лучший результат в стрельбе из лука, а также заняла третье место в корнхолле и прыжках в длину. Араик Гаспарян победил в кульбутто и поднялся на вторую степень пьедестала по спортивному метанию ножей и дартсу.

Отметим, в общекомандном зачете сборная из Подольска стала второй.

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