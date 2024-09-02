Спортсмены с ОВЗ из Подольска стали победителями Кубка «Корсара»

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске завершились традиционные соревнования Кубок «Корсара». В них приняли участие около 80 спортсменов с ограниченными возможностями, включая инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, а также с общими заболеваниями.

В течение двух дней участники соревновались в различных видах спорта, включая городки, толкание ядра, пулевую стрельбу из пневматической винтовки и пистолета, дартс, жульбак и гиревой спорт. Особое внимание привлекли турниры по настольному теннису и спортивному метанию ножа, которые стали яркими моментами соревнований.

Команда из Подольска продемонстрировала отличные результаты и заняла первое место, обойдя соперников. Второе место досталось команде из Троицка, а третье — команде городского округа Волоколамск.

Организатором мероприятия выступил Спортивный клуб инвалидов «Корсар» при поддержке администрации городского округа Подольск и волонтеров Подмосковья. Эти соревнования не только способствовали популяризации адаптивного спорта, но и стали важным событием для формирования духа единства и поддержки среди участников.

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