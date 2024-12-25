Спортсмены из Воскресенска стали призерами всероссийского турнира по бадминтону

Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Зима в Подмосковье» проходили в Коломне. Турнир входит в серию Гран-при первенства России.

В соревнованиях участвовало более 270 спортсменов из 19 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Юноши и девушки состязались в возрастных группах 15, 17 и 19 лет.

Воскресенск и Московскую область представляли на турнире воспитанники Спортивной школы по единоборствам. Они показали высокие результаты и завоевали несколько призовых мест.

Матвей Османов и Максим Орлов стали бронзовыми призерами в одиночном разряде. Егор Королев победил в парном разряде и показал третий результат в одиночном и смешанном разрядах. Михаил Дренин оказался вне конкуренции и выиграл золотую награду в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.