Спортсмены из Воскресенска стали призерами турнира по тайскому боксу

Чемпионат и первенство городского округа по муай-тай прошли в Домодедове. На соревнованиях показали высокие результаты воспитанники воскресенского клуба «Русич».

В течение двух дней более 370 спортсменов из разных округов Подмосковья, а также из Москвы, Кунцева, Смоленской и Ярославской областей боролись за награды. Всего на турнире было проведено 200 впечатляющих поединков. Участники соревновались в различных возрастных и весовых категориях: от восьми до 40 лет и от 26 до 70 килограммов.

Клуб «Русич» является официальным представителем Московской областной федерации тайского бокса в Воскресенске. Его воспитанники продемонстрировали на соревнованиях отличную спортивную подготовку и завоевали множество наград.

Победителями турнира стали Тигран Меликян, Иван Коростелев и Антон Горелов. Серебряные награды получили Дмитрий Швец, Матвей Смирнов, Кирилл Карпенко, София Качаева и Карина Уткина. Бронзовые медали выиграли Владислав Данилевич, Егор Носович, Максим Спирягин, Николай Швец, Дарина Качаева и Виктория Горелова.